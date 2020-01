Und ewig lockt der Nebenjob

Es ist schon fast ein Naturgesetz. Rücken Politiker in Bern in die einflussreiche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) auf, nehmen ihre Mandate im Gesundheitsbereich schlagartig zu. Krankenkassen, Spitäler, die Pharmabranche – alle nehmen sie viel Geld in die Hand, um sich dort Einfluss zu sichern, wo die politischen Entscheide in der Gesundheitspolitik fallen.