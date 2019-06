«Und dann kam der Test mit der E-Voting-Lösung der Post»

Sie sind Physiker. Fällt es Ihnen leichter als einem Durchschnittsbürger, einen positiven Zugang zum technologischen Fortschritt zu finden?

Damals, als ich studierte, gab es unter den Physikern genauso viele Gegner und Befürworter der Atomkraft wie sonst auch in der Gesellschaft. Ich glaube, gewisse Reflexe spielen unabhängig von der Ausbildung.

Wer Dürrenmatts «Physiker» liest, kennt deren besonderes Verhältnis zur Technologie.

Nun gut, die Krankenschwester haben die Physiker bei Dürrenmatt noch mit der Gardinenkordel umgebracht...

Sie jedenfalls wurden in der E-Voting-Debatte als Fortschrittseuphoriker wahrgenommen.

Das war nicht die Absicht. Wir wollten für mehr Sicherheit sorgen und haben wie gesagt die Hürden laufend erhöht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb es bis heute kein System gibt, das den gesetzlichen Anforderungen für ein vollständig ­verifizierbares System genügt.

Eine neue Volksinitiative verlangt ein E-Voting-Moratorium. Was sagen Sie dazu?

Diese Initiative bedeutet meines Erachtens kein Moratorium, sondern dürfte das Ende für E-Voting bedeuten, wenn sie vom Volk angenommen würde. Ein Kanton kann ein E-Voting-System nicht einfach deaktivieren und fünf Jahre später wieder hochfahren.

Die Initianten fordern, dass eine Abstimmung per E-Voting für den Laien genauso nachvollziehbar sein muss wie ein Votum per Brief- oder Urnenwahl. Ist das nicht berechtigt?

Ich habe das nie richtig verstanden. Man kann vieles erklären und nachprüfen: den Server, den Code, die Kontrollelemente und so weiter. Aber ist das «nachvollziehbar»? Bei einer Briefwahl passieren auch komplizierte Dinge beim Auszählen. Mein Eindruck ist: Wer in diesem Zusammenhang «Nachvollziehbarkeit» fordert, meint: Ich traue elektronischen Prozessen nicht, ich möchte sehen können, was passiert. Das ist legitim, aber dann sollte man auch eher nicht in ein Flugzeug steigen.

Ist die Schweiz fortschrittsskeptischer als andere Länder?

Ich glaube nicht. Wir sind in vielen Bereichen sehr innovativ. Was aber auffällt: Oft führen wir die Innovationen später ein, perfektionieren sie dafür aber rascher. Wir testen lieber länger, planen etwas sorgfältiger und gehen auf Nummer sicher. Wir probieren etwas lokal aus und weiten dann aus. Die Lust auf Fortschritt besteht, aber bei grossem Wohlstand spielen Verlustängste schnell eine grössere Rolle. Und insgesamt sind wir damit nicht so schlecht gefahren.