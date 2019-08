Ueli Maurer macht sich für SVP-Kandidaten stark

In einem rund 30 Sekunden langen Werbeclip rühme Ueli Maurer den Luzerner Parteikollegen Franz Grüter in den höchsten Tönen, schreibt CH Media. Grüter, der am 20. Oktober einen Ständeratssitz ergattern wolle, mache in Bern einen hervorragenden Job, sagt der Bundespräsident. «Ich empfehle Ihnen Franz Grüter zur Wahl und danke für die Unterstützung», appelliert er an die Stimmbürger.