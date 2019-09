Überraschende Wende der Zürcher Regierung

Auch werden mehr Menschen vom Kanton angestellt – der Beschäftigungsumfang steige im Vergleich zum Budget 2019 um 1218 Vollzeitstellen . Auf die Volksschule entfallen 183. Hauptgrund sind die steigenden Schülerzahlen. Auf Grund des Bevölkerungswachstums werden auch das Unispital (plus 358 Vollzeitäquivalente), die Psychiatrische Universitätsklinik (plus 271), die Universität Zürich (plus 63) und die Kantonspolizei (plus 25) mehr Personal brauchen. Diesen «absolut übertriebenen» Anstieg der Stellenprozente will die SVP gemäss Medienmitteilung bekämpfen.

Schliesslich steige auch der Investitionsbedarf in den nächsten vier Jahren um rund eine auf fünf Milliarden Franken, sagte Stocker. Dies lasse die in den vergangenen Jahren gesunkene Verschuldung wieder ansteigen. «Wir sind aber gewillt, die nötigen Investitionen in die Infrastruktur des Kantons zu machen», sagt Stocker.

Ausgeglichenes Budget

Der Regierungsrat rechnet für 2020 mit einem fast ausgeglichenen Budget bei einem Volumen von 16,4 Milliarden Franken. Unter dem Strich soll ein Minus von 12 Millionen resultieren.