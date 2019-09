Trotz Beben und Pannen: Bund gibt Millionen für Geothermie aus

Das neue Energiegesetz sieht vor, dass für Geothermieprojekte Erkundungsbeiträge von bis zu 60 Prozent der anrechenbaren Investitionskosten gesprochen werden können. Anrechenbar sind Kosten für die Bohrungen, erdwissenschaftliche Messungen, Arbeiten um den Untergrund zu stimulieren und für das Überwachungsnetz. Die Betreiberin der Anlage, Geo-Energie Suisse, schätzt diese Kosten laut dem Geschäftsführer Peter Meier auf 106 Millionen Franken.

Basel vergessen machen

Die Geo-Energie Suisse, eine Gesellschaft verschiedener Schweizer Energieversorgungsunternehmen, will mit dem Projekt im Jura Basel vergessen machen. Vor bald zwölf Jahren zitterte mitten in der Stadt die Erde. Eine Probebohrung für ein Geothermiekraftwerk hatte das Beben verursacht.

Die Betreiberin will ein neues, technisches Verfahren einsetzen, das spürbare Erdbeben verhindern soll. Sie setzt im Vergleich zum Geothermie-Projekt in Basel auf eine verbesserte Stimulationstechnik, auf ein Multistage-System. Anders als in Basel wird dabei nicht in einem Arbeitsgang ein einziges grosses Wärmereservoir stimuliert. Dieses Verfahren erzeugt schrittweise bis zu 30 kleinere Wärmereservoirs. So kann der Untergrund mit viel weniger starken Wasserinjektionen stimuliert und das Risiko für ein Beben minimiert werden.

Etwa 6000 vierköpfige Haushalte könnten von der Energie profitieren.

Die Bohrung soll wieder vier bis fünf Kilometer in den kristallinen Untergrund vordringen, um genügend Wärme für die Stromproduktion gewinnen zu können. Die Fachleute sprechen von petrothermaler Geothermie. Nur diese Technologie hat in der Schweiz das Potenzial, die Vorgaben der Energiestrategie für die Tiefengeothermie zu erfüllen. Etwa 6000 vierköpfige Haushalte könnten von der Energie im jurassischen Untergrund profitieren.

Skepsis wegen Erdbeben in Korea

Trotz der guten Nachrichten ist das Projekt noch nicht gesichert. Der Grund: Ein Erdbeben in Südkorea, das ein Tiefengeothermieprojekt ausgelöst hat. Geo-Energie Suisse war behutsam vorgegangen, hatte bisher jeden Schritt in der Öffentlichkeit transparent kommuniziert. Die Fehler von Basel sollten sich nicht wiederholen.