Tamedia-Streitgespräch aus Zürich

In gut fünf Wochen wählt die Schweiz ihr neues Parlament und stellt damit die politischen Weichen für die nächsten vier Jahre: Wofür stehen die einzelnen Parteien, wie wollen sie die drängendsten Probleme des Landes angehen? Im Tamedia-Streitgespräch stellten sich die Parteispitzen diesen Fragen. Wir haben live aus dem Kulturzentrum Kosmos in Zürich gesendet. Eine Zusammenfassung der Diskussionen erscheint in Kürze.