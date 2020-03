Trotz Reiseverbot: Swiss fliegt weiterhin in die USA

Swissport mit Kurzarbeit

Swissport als grösster Bodendienstleister in Zürich spürt das Virus auch. Der Produktionsrückgang am Standort betrage mehr als 10 Prozent, so eine Sprecherin. Doch die Situation ändere sich derzeit täglich, sogar stündlich, fügt sie an.Bereits Anfang März hatte der Konzern daher in Zürich Kosteneinsparungen und einen sofortigen Einstellungsstopp eingeleitet und die Mitarbeitenden aufgerufen, unbezahltem Urlaub, Stundenkompensation oder Ferien jetzt zu beziehen. Vergangene Woche wurde zudem ein Antrag auf Kurzarbeit beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich eingereicht. «Dieser Antrag wurde in der Zwischenzeit bewilligt und wir werden somit ab heute bei Swissport Zürich Kurzarbeit einführen», so die Sprecherin.

Dabei bleibt es wohl nicht. «Aufgrund der Produktionskürzungen planen wir den Bestand an Mitarbeitenden über natürliche Fluktuationen, Streichung der Nutzung von Mitarbeitenden von Drittanbietern und Kurzarbeit anzupassen», so die Sprecherin.

Schlimmer als nach 9/11

Die Nachfragerückgänge und Kapazitätsstreichungen infolge des Coronavirus bedeuten für die gesamte Branche einen Schock, den man in diesem Ausmass kaum je gesehen hat. Airlinechefs und andere Brancheninsider bemühen in den letzten Tagen immer wieder den Vergleich mit dem Nachfrageeinbruch, welchen die Branche nach dem 11. September 2001 verkraften musste. Damals betrug dieser rund 30 Prozent.

Für Europa prognostizierte der Weltluftfahrtverband Iata in der vergangenen Woche für das Jahr 2020 noch einen Rückgang von 24 Prozent und Umsatzeinbussen von 44 Milliarden Dollar – doch das war noch vor der Ankündigung Trumps. Einbrüche auf dem Transatlantikmarkt dürften die Fluglinien noch deutlich stärker treffen. Gerade Fluggesellschaften, denen es ohnehin schon nicht gut geht, sind nun akut gefährdet. Die britische Regionalairline Flybe musste aufgrund des Nachfragerückgangs bereits Insolvenz anmelden.

Eng werden könnte es auch für Norwegian Air Shuttle. Die Fluggesellschaft kämpft ohnehin schon mit Verlusten. Flüge in die USA machen rund 20 Prozent des Umsatzes von Norwegian aus. Bei Korean Airlines sind derzeit 100 von 145 Flugzeugen am Boden und 80 Prozent der Flüge gestrichen. Der Präsident der Fluglinie, Woo Kee-hong, erklärte diese Woche in einem internen Schreiben an die Mitarbeitenden, dass das Überleben der Airline nicht garantiert werden kann, sollte es noch lange so weitergehen.