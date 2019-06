SVP-Ständerat dementiert Anschuldigungen wegen sexistischer Beleidigung

Der Thurgauer SVP-Ständerat weist Anschuldigungen zurück, er habe während des Frauenstreiks von seiner Berner Wohnung aus eine Gruppe von Frauen mit eindeutig obszönen Gesten beleidigt. Eberle erklärte am späten Abend, er habe seine Wohnung in Bern schon Ende April aufgelöst und sei am Tag des Frauenstreiks gar nicht in Bern gewesen.