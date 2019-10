30’000 Pfund für tödliche «Fly & Drive»-Reise nach Europa

In Grossbritannien entdeckten Polizisten im Container eines Lastwagens 39 Tote. Quelle: AP/Webvideo Tamedia

Beim Leichenfund in Grays sind noch zahlreiche Fragen offen. Möglicherweise erfroren die 31 Männer und 8 Frauen , da der grosse LKW-Sattelauflieger zur Kühlung geeignet ist. Offiziell bestätigt ist die Todesursache noch nicht. Die 39 Leichen werden noch obduziert. Unklar ist auch, ob der unter Mordverdacht festgenommene Lastwagenfahrer überhaupt wusste, dass Menschen im Anhänger waren.

Der Lastwagen war aus Belgien per Schiff gekommen und erreichte in der Nacht zum Mittwoch den englischen Hafen Purfleet. Der Chef des Hafens in Zeebrugge, Joachim Coens, sagte, es sei «höchst unwahrscheinlich», dass die Menschen in Belgien in den Anhänger gestiegen seien. «Ein Kühlcontainer kommt hier vollständig versiegelt an. Bei der Inspektion wird die Dichtung überprüft, und auch das Nummernschild und der Fahrer werden mit Kameras überprüft.» Anschliessend werde die Fracht auf ein Schiff verladen. Möglicherweise war der Lastwagen aus Bulgarien nach Belgien gekommen. Gemeldet war das Fahrzeug seit 2007 in der Hafenstadt Warna am Schwarzen Meer.

Die im «Mirror» zitierte «Snakeheads»-Kennerin sagt, dass solcher Menschenschmuggel normalerweise funktioniere. «Irgendetwas ist diesmal schiefgelaufen, aber die Bande wird weitermachen.» Zudem seien Menschen, die der Armut entfliehen möchten, bereit, grosse Risiken auf sich zu nehmen.