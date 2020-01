Sommaruga freut sich – die EU hingegen reagiert nüchtern

Simonetta Sommaruga strahlte förmlich, als sie am Montagnachmittag im House of Switzerland am WEF vor die Medien trat. In einer Lounge im Stadion, in der üblicherweise Ehrengäste die Matchs des Hockeyclubs Davos verfolgen, hatte die Bundespräsidentin kurz zuvor die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfangen.