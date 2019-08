Sommaruga entlastet die Bahnkunden

Diese Schritte sollen die Bahn im Vergleich zur Strasse attraktiver machen. Sommarugas Wiederbelebung des Alpenschutz-Artikels in der Verfassung markiert eine Trendwende in ihrem Departement. Ihre Vorgängerin Doris Leuthard wollte das Verlagerungsziel sogar abschwächen, Sommaruga will ihm nun «neuen Schwung» verleihen, wie sie es vor einigen Monaten in einem Interview mit «CH Media» angekündigt hatte.

Neu ist, wie weit die von Sommaruga vorgeschlagenen Änderungen reichen. Vor allem die Senkung der Trassenpreise wirkt sich deutlich über den Güterverkehr hinaus aus – auch Passagiere würden dadurch entlastet. Der Vorschlag Sommarugas würde die bisherige Verkehrsfinanzierung des Bundes neu ausrichten.

Der Digitalisierung sei Dank

Erst 2014 und dann 2017 wieder hatte der Bundesrat die Trassenpreise um total 300 Millionen Franken erhöht. Er argumentierte, die Passagiere müssten einen höheren Beitrag an die Verkehrsinfrastruktur leisten; die Abgabe für die Schienennutzung schlagen die Bahnbetreiber auf die Billettpreise. Nun will Sommaruga die Trassenpreise wieder senken – und damit die Bahnpassagiere entlasten. Der Umfang bleibt einigermassen bescheiden mit total 90 Millionen Franken, die sich Fernverkehr, Regionaler Personenverkehr und Güterverkehr teilen müssen. Bei Passagieren dürfte die Massnahme deshalb gar nie ankommen, weil die Bahnen ohnehin Pläne für markante Preissteigerungen wälzen.

Doch setzt die frühere Konsumentenschützerin Sommaruga ein Signal gegen den Trend steigender Billettpreise. Dafür war sie sogar zu einem Kniff bereit. Die Trassenpreise müssen kostendeckend sein – also brauchte es eine Begründung für die Senkung. Die fand ihr Departement in Effizienzgewinnen bei der Nutzung der Infrastruktur, zu verdanken der Digitalisierung, weiterzugeben an die Kunden.

Sommaruga packt die Trassenpreise in ein Paket, das eigentlich die Verlagerung auf die Schiene bezweckt. Entscheiden darüber dürfte der Bundesrat im November in Form des Verlagerungsberichts. Dieser enthält auch eine Erhöhung der Schwerverkehrsabgabe für Lastwagen der Klassen Euro 4 und 5, um die saubereren Motoren des Standards Euro 6 zu fördern. Teil sind weiter intensivere Schwerverkehrskontrollen, wenn ein neues Kontrollzentrum im Tessin in Betrieb geht – damit der Strasse kein unfairer Vorteil durch Umgehen von Vorschriften entsteht.