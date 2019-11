Sollen Renten 13 Mal im Jahr ausbezahlt werden?

Die Delegierten des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) haben an ihrer Versammlung am Freitag in Bern eine Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente beschlossen. Den Beginn der Unterschriftensammlung wird der SGB-Vorstand festlegen.

Die Initiative sei die Antwort der Gewerkschaften auf das immer deutlich sichtbar werdende Rentenproblem, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Renten der Pensionskassen sänken seit Jahren, obwohl die Berufstätigen immer höhere Beiträge in ihre Pensionskasse einzahlten.