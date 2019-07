«Sie wollten mich befragen und vielleicht auch festnehmen»

Die Geschichte, die Ehud Olmert erzählt, ist politisch doppelt brisant. Brisant ist erstens, dass ein Ex-Premierminister von Israel sagt, ein Schweizer Staatsanwalt sei ihm wegen möglicher Kriegsverbrechen auf den Fersen. Brisant ist zweitens, dass eine andere Schweizer Behörde Olmert gewarnt haben soll, so dass er einen Flug in die Schweiz in letzter Minute annullieren konnte.