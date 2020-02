Sie verteilte Thailänderinnen an Bordelle

«Es war, als hätte ich meine Freiheit verloren.»

«Meine Gebärmutter macht das nicht mehr mit.»

«Man darf nicht krank werden oder ausgehen. Man darf auch nicht sterben. Es ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe.»

Mit diesen Worten beschreiben thai­ländische Prostituierte ihre Arbeit in Deutschschweizer Bordellen. Sie wohnten meist in den Zimmern, in denen sie auch anschafften. Privatsphäre gab es keine, wenn sie das Bordell verlassen wollten, mussten sie um Erlaubnis ­fragen. Bei Polizeikontrollen mussten sie sich sofort verstecken, 24 Stunden am Tag für die Kunden in Bereitschaft sein. Sieben Tage die Woche.