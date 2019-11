Sie müssen ihren Wein verschenken

Das Spiel von Sonnenlicht und Wolken über dem Genfersee ist in diesen Tagen grandios. Doch im Weinkeller der Familie Fischer im Dörfchen Grandvaux, hoch oben am Lavaux, haben sie gerade wenig dafür übrig. Die Winzer durchleben schwere Zeiten. Mitschuldig: die Politik. So denkt zumindest Alexandre Fischer, künftiger Patron des Familienguts. Er hat deshalb mit anderen jungen Winzern das Protestkomitee «Les raisins de la colère» (Die Trauben des Zorns) gegründet. Am Montag reist Fischer mit über hundert vorwiegend Westschweizer Weinbauern nach Bern. Auf dem Bundesplatz wollen sie auf ihre Situation aufmerksam machen und gegen die Trägheit des Staats demonstrieren.