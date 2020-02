Sexistische Anspielungen: Fasnachtsblatt zurückgezogen

Maria Brehmer sah die Seite gleich am Samstag, als die Fasnachtszeitung erschien, und war schockiert ob der abgedruckten Titel-Vorschläge. «Der Beitrag strotzt vor unterirdisch sexistischen Anspielungen», sagte sie der «Solothurner Zeitung», welche wie die «Schweiz am Wochenende» zur CH-Media-Gruppe gehört. Auch eingefleischte Fasnächtler hätten gefunden, dass das zu weit gehe. Deshalb entschloss sie sich am Sonntag zu einem Gegenschlag auf Facebook:

«Sitzen ein paar Männer zusammen und suchen Pointen für ihre Fasnachtszeitung:A: ‹Komm, machen wir uns über Brüste lustig!›B: ‹Au ja, und kleben wir ein paar Enten drauf!›C: ‹... und benutzen Wörter wie blasen, spritzen, Muschi und Melonen!›»Maria Brehmer auf Facebook

Wer den Ausschnitt aus der Fasnachtszeitung durchliest, merkt, dass Brehmer nicht übertreibt; die üblichen närrischen Sprüche sind rar, die sexistischen Anspielungen derb. Franziska Roth, SP-Präsidentin des Kantons Solothurn, schreibt dazu: «Fasnacht darf nicht alles!!! ... Das würde ich auf keinen Fall so hinnehmen.»