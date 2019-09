Schweizer Firmenchef posiert mit Nazisymbolen

Seine Muskeln spielen lassen, sich in Massanzügen zur Schau stellen oder auf der Segeljacht am Thunersee posieren: Peter Patrik Roth (48) liebt Selfies. Mit nacktem durchtrainiertem Oberkörper, als biederer Unternehmer vor einem Luxushotel oder als Geschäftsleiter und Alleininhaber der Berner Matratzenfabrik Roviva Roth & Cie. AG an einem Messestand.