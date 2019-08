Schweizer Bevölkerung überschreitet 8,5-Millionen-Grenze

«Die Bevölkerung der Schweiz wuchs 2018 im Vergleich zu 2017 um 0,7 Prozent und überschritt die 8,5-Millionen-Grenze. Ausser in Neuenburg und im Tessin stiegen die Einwohnerzahlen in allen Kantonen an.» Dies meldet das Bundesamt für Statistik (BFS) in einem Communiqué am Dienstag. Den grössten Bevölkerungszuwachs durch die Binnenwanderung haben die Kantone Freiburg, Wallis und Schwyz verbucht, schreibt das BFS weiter.