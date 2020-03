Schliesst der Bundesrat jetzt alle Schweizer Schulen?

Wie effektiv Schulschliessungen sind, ist unter Wissenschaftlern umstritten. Mehrere Studien belegen die Wirksamkeit von Schulschliessungen. Allerdings müssten sie in einem frühen Stadium erfolgen, und dann sei die Akzeptanz solcher drastischer Massnahmen in der Bevölkerung in der Regel noch nicht vorhanden, heisst es.

Prominenter Virologe Drosten ändert seine Meinung

Meinungen und Weisungen ändern sich derzeit in hohem Tempo. So hat auch der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité seine Ansicht zu Schulschliessungen geändert. Er habe am Vortag wohl zu kurz gedacht, sagte er am Donnerstag in seinem täglichen Corona-Podcast. Sein Ursprungsgedanke war, dass man die Arbeitskraft im Land erhalten müsse, gerade im Gesundheitswesen, wo sehr viele junge Mütter arbeiten, die bei einer Schulschliessung ausfallen würden, weil sie ihre Kinder betreuen müssten.

Doch nun zitierte Drosten eine von einer deutschen Kollegin in den USA verfasste Studie, die belegt, dass zwei kombinierte Massnahmen extrem wirksam seien in Bezug auf die Sterberate. Also beispielsweise Schulschliessungen kombiniert mit einem Veranstaltungsverbot. Je früher, desto besser. Und man spreche ja hier von einer Massnahme für wenige Wochen.