Psychisch Kranke sollen schneller eine Therapie erhalten

Trotzdem hat der Bundesrat lange gezögert, den Zugang zur Psychotherapie zu erleichtern. Die aktuelle Regelung, das sogenannte Delegationsmodell, wurde vor bald 40 Jahren als Übergangslösung eingeführt – und sorgt seither für Streit. Der Grund: Psychologen, die als Psychotherapeuten tätig sind, müssen heute bei einem Psychiater angestellt sein, damit die Grundversicherung ihre Therapiekosten übernimmt.

Die Abrechnung erfolgt über den Psychiater, der die Therapie verordnet und beaufsichtigt. ­Eröffnen Psychologen selber eine Praxis, können sie nur ­Patienten annehmen, die ihre Therapie selber bezahlen oder eine Zusatzversicherung haben. ­Viele Psychologen empfinden dieses ­System als mühsam und demütigend.

Entscheid jahrelang vertagt

Mehrere Gesundheitsminister stellten ihnen deshalb einen Systemwechsel in Aussicht, bei dem sie als eigenständige Leistungserbringer mit den Krankenkassen abrechnen dürften. Den Entscheid vertagte der Bundesrat aus Kostengründen aber jahrzehntelang. Zuletzt war der Druck aus dem Parlament und vor allem seitens der Psychologen jedoch so gross, dass er nicht umhin kam, einer Neuregelung den Weg zu bereiten: Gestern hat er eine Verordnungsänderung in die Vernehmlassung geschickt, die ein System wie bei den Physiotherapeuten vorsieht. Künftig sollen Psychologinnen ihre Psychotherapien in eigenen Praxen anbieten und selbstständig mit der Grundversicherung abrechnen können, sofern sie auf Anordnung eines Arztes erfolgen. Dieser muss nicht mehr zwingend ein Psychiater sein. Auch Haus-, Kinder- oder Frauenärzte dürfen fortan Therapien verschreiben.

Dieses Modell erleichtere Patienten den Zugang zur Psychotherapie, sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) gestern vor den Medien. Vorab bei Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen in Krisensituationen könnten so Versorgungsengpässe reduziert werden. Der Bundesrat schätzt die Mehrkosten in der Grundversicherung auf 100 Millionen Franken pro Jahr. Das entspricht dem Betrag, den Patienten heute selber für die Psychotherapie bezahlen oder via Zusatzversicherung abrechnen.

Sollten die Kosten «übermässig» steigen, müsse der Bundesrat korrigierend eingreifen, sagt Sprecher Matthias Müller.

Um die Kostenentwicklung zu überwachen, will Berset ein Monitoring etablieren und die Anordnung einschränken: Maximal 15 Sitzungen sollen möglich sein, ehe Patienten wieder einen Arzt konsultieren müssen. Und sowohl ärztliche als auch psychologische Psychotherapeuten müssen spätestens nach 30 statt wie bisher 40 Sitzungen Rücksprache mit der Krankenkasse nehmen.