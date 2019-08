Nur Note «knapp» für das wichtigste Rüstungsprojekt

Es ist das wichtigste Beschaffungs­vorhaben des Verteidigungsdepar­tements (VBS): die Erneuerung der Luftwaffe, inklusive bodengestützte Luftverteidigung (Bodluv). Bisher waren keinerlei Probleme bekannt auf der technischen Seite der Projektumsetzung, also bei der Durchführung der Evaluation in Payerne, dem Offertverfahren sowie auf militärischer Projektleitungsebene. Risi­ken werden vielmehr im Bereich Politik verortet, namentlich was den Zeitplan anbelangt. Dieser könnte hinter dem technischen Fahrplan hinterherhinken.