National- und Ständerat einigen sich beim Zivilschutzgesetz

Dazu gehört beispielsweise die Erneuerung der Lüftung - aber nicht nur, wie der Kommissionssprecher Josef Dittli (FDP/UR) erläuterte. Auch Reparaturen der Bausubstanz - etwa der Panzertüre - fielen darunter. Alle wesentlichen Kosten seien damit abgedeckt, sagte Dittli. Der Besitzstand bleibe gewahrt. Die Details würden in der Verordnung ausgeführt, sagte Verteidigungsministerin Viola Amherd.

Der Ständerat hatte wegen Unklarheiten zum Begriff der Erneuerung zunächst vorgeschlagen, dass die Gelder zur Deckung sämtlicher Kosten eingesetzt werden können, die nach der Errichtung privater Schutzräume anfallen. Darunter wäre auch die Reinigung gefallen.

Kürzere Zivilschutzdienstpflicht

In den wichtigsten Punkten hatten sich die Räte schon früher geeinigt. Die Zivilschutzdienstpflicht soll verkürzt werden. Heute dauert diese vom zwanzigsten bis zum vierzigsten Altersjahr. Dabei unterscheidet sich die Gesamtzahl der zu leistenden Diensttage je nach Funktion und ist gesetzlich nicht begrenzt.

Künftig beginnt die Dienstpflicht frühestens mit Beginn des 19. Altersjahrs und endet spätestens im 36. Altersjahr. Insgesamt dauert sie zwölf Jahre. Hat ein Zivilschützer vor Ablauf der zwölfjährigen Dienstpflicht total 245 Diensttage geleistet, wird er aus dem Zivilschutz entlassen.

Kein Durchdienermodell

Wäre es nach dem Bundesrat gegangen, hätte im Zivilschutz in bestimmten Funktionen - wie in der Armee - der Dienst am Stück geleistet werden können. National- und Ständerat sprachen sich jedoch dagegen aus.

Einverstanden zeigten sich die Räte hingegen damit, Zivilschützer bei grossen Katastrophen auch ins Ausland aufzubieten, allerdings nur ins grenznahe. Der Sanitätsdienst im Zivilschutz wird nicht wieder eingeführt, wie dies der Bundesrat wollte.

Anrechnung freiwilliger Tage

Bei der Berechnung der Wehrpflichtersatzabgabe werden auch freiwillig geleistete Schutzdiensttage angerechnet. Aus der Schutzdienstpflicht Entlassene können in bestimmten Fällen bis fünf Jahre nach der Entlassung dennoch aufgeboten werden, namentlich im Fall eines bewaffneten Konflikts.

Ins Gesetz geschrieben haben die Räte ausserdem, dass der Bund Alarmierungs- und Informationssysteme auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich macht. Die Totalrevision des Gesetzes legt gemäss dem Bundesrat die Grundlage für die Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes, verbessert den Schutz kritischer Infrastrukturen und beseitigt Sicherheitsdefizite.