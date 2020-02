Nagra lädt Politiker nach Schweden ein – im Privatjet

Das sind die Stationen einer Reise, welche die nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) diesen Sommer vom 6. bis 8. August durchführen will. Die Nagra, die in der Schweiz seit Jahrzehnten einen geeigneten Standort für ein Tiefenlager sucht, will vor Ort aufzeigen, wie andere Länder mit ihren nuklearen Abfällen umgehen. Eingeladen hat sie unter anderen Bundesparlamentarier, denen sie anbietet, die Reisekosten zu übernehmen. Das zeigt ein Schreiben, das vom 24. Februar datiert ist und dieser Zeitung vorliegt.

Versuch der Beeinflussung?

Das Angebot ist umstritten. «Die Milliarden von Franken für den Entsorgungsfonds sollen in die Entsorgung der radioaktiven Abfälle fliessen. Und nicht in dreiste Versuche, Parlamentarier zu beeinflussen», sagt SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Wenn es kein Korruptionsversuch sei, so sei es «sehr nahe dran». Ob es strafrechtlich relevant sei, müsse ein Gericht entscheiden.

Kritiker wie Nordmann verweisen auf den «Leitfaden für die Ratsmitglieder», den die Büros des National- und Ständerats verfasst haben: Übernimmt eine Interessenorganisation die Reisekosten, raten sie den Parlamentariern «davon ab, sich zu einer Reise einladen zu lassen».

Die Nagra, die unter anderem von den AKW-Betreibern sowie vom Bund finanziert wird, hätte aufgrund dieser Regel das Angebot gar nicht erst machen dürfen, findet Nordmann. Als entlarvend deutet er den Hinweis im Schreiben, wonach die Nagra jenen, welche die Kosten selber übernehmen möchten, die Rechnung schicke. «Damit will sich die Nagra einzig rechtlich absichern.»

Bundesanwaltschaft eingeschaltet

Die Nagra weist die Anschuldigung zurück. Die Einladung geht laut Sprecher Patrick Studer an alle Mitglieder des Schweizer Parlaments, unabhängig vom Parteibuch. «Konkretisierte Projekte wie etwa in Deutschland und Schweden lassen sich in der Schweiz noch nicht besichtigen.» Dabei ermögliche die Nagra auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema, «indem wir beispielsweise auch Asse in Deutschland besuchen – ein Projekt, bei dem grosse Fehler gemacht worden sind».