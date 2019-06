Nach dem Frauenstreik kommt jetzt die Frauen-Volksinitiative

Die Partei will das Online-Voting über die fünf Initiativprojekte am 1. August lancieren, «dem Geburtstag der alten Schweiz», wie Masshardt sagt. Enden soll es am 12. September, «dem Geburtstag der modernen Schweiz». Damit nimmt Masshardt Bezug auf den 12. September 1848, als die erste Bundesverfassung in Kraft trat.

Dass das Voting mitten in die heisse Phase des Wahlkampfs fällt, ist von der Partei natürlich gewollt. Bis zu den Wahlen im Oktober wird die Initiative aber nicht parat sein. Über die definitive Ausarbeitung des gewählten Initiativprojekts entscheiden soll am 30. November die Delegiertenversammlung der SP Schweiz.