Nach dem Coiffeurbesuch gab es Nackenschläge

Die Schule in der Berner Gemeinde Kirchlindach-Herrenschwanden schlug in einem Schreiben Alarm. In einem Brief an die Eltern wird von einem «äusserst bedenklichen und sogar gefährlichen Ritual» sowie einer «erniedrigenden Situation» geschrieben. Kurz zuvor war an der Primarschule ein Coiffeurritual entdeckt worden, das es offensichtlich schon seit Jahren gibt.