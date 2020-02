Mitholz wird für 10 Jahre zum Geisterdorf

10 Jahre. So lange dauert es, bis die verbleibende Munition beim ehemaligen Munitionslager in Mitholz geräumt ist, schätzt der Bund; mindestens. 10 Jahre – für diese Dauer dürfte das Dorf in der Gemeinde Kandergrund nicht bewohnbar sein; mindestens. Das bekommen die Einwohnerinnen und Einwohner an einem Informationsanlass in diesen Minuten erstmals in dieser Deutlichkeit zu hören. Da dürfte es für die rund 170 Betroffenen ein schwacher Trost sein, dass die eigentliche Räumung erst 2031 beginnen dürfte; frühestens.