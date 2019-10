Die Forschernation Schweiz will mehr Nobelpreise

Solche Momente lösen in einer Forschernation wie der Schweiz höchste Glücksgefühle aus. Auch die Schweizer Uni-Rektoren hätten sie gerne häufiger. Kann die Schweiz häufiger Nobelpreise gewinnen? Falls ja, wie?

Mit den Fragen beschäftigten sich die Rektoren der zehn Schweizer Universitäten und der beiden Eidgenössischen Hochschulen ETH in Zürich und EPFL in Lausanne im Juli 2018 an einer Arbeitssitzung in Lugano. Diskutiert wurde im informellen Rahmen. Ein Wortprotokoll gibt es nicht.

Potenzielle Preisträger identifizieren

«Die Idee war, Schweizer Forscherinnen und Forscher zu identifizieren, die für den Gewinn eines Nobelpreises infrage kommen», erinnert sich Yves Flückiger, Rektor der Genfer Uni. «Wir wollten die Forscher und ihre Pionierarbeiten danach systematisch für renommierte internationale Wissenschaftspreise präsentieren, die als Eingangshalle zum Tempel der Nobelpreise gelten», so Flückiger. Universitäten, ETH und EPFL sollten für die Kandidaten Unterstützungsbriefe verschicken. Als Vorbild dient das Vorgehen amerikanischer Universitäten. Dass sich dortige Universitäten geballt und uneingeschränkt hinter Forschende stellen, ist gemäss Yves Flückiger mit ein Grund, dass amerikanische Wissenschaftler bei Preisvergaben so oft berücksichtigt würden.

«Wenn wir Gutes tun, müssen wir auch darüber reden.»Michael Hengartner, Rektor der Uni Zürich

Auch Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich, sähe gerne, «dass Schweizer Unis ihre helvetische Zurückhaltung ein wenig ablegen». Hengartner betont: «Wenn wir Gutes tun, müssen wir auch darüber reden.» Wie man Schweizer Forschende nach bahnbrechenden Entdeckungen in höhere Sphären hebt, ist für die Rektoren klar. Der Weg führt über renommierte Preise, die als Vorstufe zum Nobelpreis gelten. Dazu gehören der Wolf-Preis oder der Lasker Award.

Schweizer Wissenschaftler sollen in Kommissionen und Expertengremien Einsitz nehmen und sich nicht scheuen, Landsleute für Preise vorzuschlagen. So will man sie in den Fokus des Nobelpreiskomitees rücken. Weiter sollen die Presseabteilungen der Hochschulen Forscher und deren Leistungen gezielt in Medien platzieren. Gemäss Michael Hengartner nützt auch, wenn Hochschulen Nobelpreisträger für Vorlesungen, Workshops und Seminare zu sich einladen und diesen Gästen bei Gelegenheit wichtige Forschungsarbeiten präsentieren, da Nobelpreisträger Empfehlungen abgeben können, wer den Preis in Zukunft verdient hat.