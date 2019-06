Mehr als ein mächtiges Signal

Auch die Klimastreik-Aufrufe bringen die ­Jugendlichen in Massen auf die Strasse. Erste Wirkungen sind zu erkennen. Der Kanton Zürich wählte einen Grünen in den Regierungsrat. Die FDP verabschiedete ­ein erstaunlich grünes Positionspapier zur Klimapolitik. Sonst dominiert aber vor allem Symbolpolitik. Die Kantone Waadt und Basel-Stadt sowie die Städte Wil SG, Olten und Delsberg haben den «Klimanotstand» ausgerufen. Notstand bedeutet, dass der Staat Bürgerrechte ausser Kraft setzen kann, um eine unmittelbar drohende Gefahr abzuwehren. Den Begriff für Marketing zu missbrauchen, ist unverantwortlich. Man nimmt die protestierenden Jugendlichen auch nicht ernst, wenn man Beschlüsse fasst, von denen man weiss, dass sie nichts bewirken. Parlamentarier der Städte Zürich und Olten haben beschlossen, den CO 2 -Ausstoss bis 2030 auf null zu senken – im Bewusstsein, dass das unmöglich ist. Sie sollten das Sonntagsgespräch mit dem Ökonomen und Buchautor Mathias Binswanger auf Seite 13 lesen.

«Proteste sind ­erfolgreich, indem sie Menschen politisch aktivieren.»

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Proteste anhaltende Wirkung entfalten? Wer erinnert sich noch an den Aufstand der Globalisierungsgegner gegen die Finanzwelt, der 2011 und 2012 die Schlagzeilen ­beherrschte? «Occupy Wall Street» und «Occupy Paradeplatz» sind heute schon beinahe vergessen. Die Gelbwesten in Frankreich konnten dem französischen Präsidenten ein paar Zugeständnisse abtrotzen, mehr nicht. Nachhaltige Wirkung zeigen Protestbewegungen am ehesten dann, wenn sie klar aufzeigen können, was sie wollen und wie sie es erreichen wollen. Und wenn sie friedlich bleiben. Erfolgreich sind die Proteste nicht so sehr dadurch, dass sie mit ihrer Masse die Politiker beeindrucken. Sondern indem sie viele Menschen politisch aktivieren und dazu motivieren, langfristig an den gemeinsamen Zielen zu arbeiten.

Der Protest für Gleichstellung hat also gute Voraussetzungen, langfristig Wirkung zu erzielen. Die Klimastreikenden mit ihren unklaren, extremen Forderungen scheinen noch nicht so weit zu sein.



