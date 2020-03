Medizinisches Personal muss auf Schutzmasken verzichten

Sie kämpfen zuvorderst gegen das Coronavirus: Ärztinnen, Pfleger und das übrige medizinische Personal. Im Tessin hat sich dabei bereits eine Angestellte angesteckt. Und auch in der Nordwestschweiz gibt es in einem Spital Mitarbeiter mit Corona-Verdacht. Doch bei der Sicherheit des Personals müssen inzwischen Abstriche gemacht werden: Es fehlt an Schutzmasken.