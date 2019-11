Bundespräsident ohne Berührungsängste

SVP-Bundesrat Ueli Maurer hat in seinem elften Amtsjahr plötzlich Freude am Reisen. Bereits elfmal hat er sich in diesem Jahr zu offiziellen Besuchen ins Ausland begeben. 2013, in seinem ersten Präsidialjahr, verzichtete er weitgehend auf Auslandsreisen, getreu der SVP-Doktrin, dass sich ein Schweizer Bundespräsident vorab der Schweiz widmen müsse.