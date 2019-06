Männertipp zum Frauenstreik

Der erste Streik der Weltgeschichte, auf Papyrus überliefert, war ein Arbeiterstreik gegen Pharao Ramses III. Haben wir Frauen denn keine eigenen Einfälle? Britische Suffragetten ketteten sich an Zäune und wurden von Polizei-Männern verprügelt. Rosa Luxemburg kämpfte fürs Frauenwahlrecht und wurde von Freikorps-Männern totgeschlagen.

Dann lieber friedlich demonstrieren, Streikpicknicks und andere «lustvolle» Aktionen organisieren. Oder? Es geht auch anders: total unlustvoll. Beischlafverweigerung als politisches Kampfmittel.

Vorreiterin war eine Dame namens Lysistrate. Sie wusste Männer an der empfindlichsten Stelle zu treffen, unterhalb der Gürtellinie. Lysistrate rief ihre Geschlechtsgenossinnen zum Sexstreik auf.

Warum? Zwanzig Jahre hatte der Krieg getobt. Bis die Frauen von Athen und Sparta es herzlich satt hatten. Immer waren die Männer weg, und falls sie überhaupt heimkehrten, dann verbeult und pflegebedürftig. Friede musste her, koste, was es wolle. No sex, no fun.

Und die Finanzen wollten die Frauen in Zukunft selbst verwalten, denn: «Geld ist Ursache des Krieges.» Die Männer jaulten im Chor und drohten den Weibern mit Prügel. Der Frauenchor drohte dem Manne cool mit Liebesentzug: Schlag ruhig zu, «dann aber nimmt am Hodensack dich nie ’ne andre Hündin». Die Männer litten irre Brunst.

No Sex, no Waschen, no Kochen, no Putzen und bis auf weiteres Vollmacht über die Finanzen.

Am freien Gebrauch der Sprache und radikalen Denken ist ablesbar, dass Lysistrate keine moderne Frau sein kann. Sie ist Titelheldin einer antiken Komödie, aufgeführt 411 vor Christus. Ihr Erfinder Aristophanes ist leider keine Frau, aber seine Vorschläge sind vortrefflich. Kein Sex und kein Geld in Männerhand, bis Frieden ist. In der Komödie siegten die Frauen, und die Männer waren erst noch heilfroh.

Warum nicht auch in Wirklichkeit? Für den Frauenstreik 2019 heisst das: Wir legen die Arbeit zur Abwechslung mal daheim nieder, im Bett, im Haushalt, bei der Pflege kleiner Kinder und alter Eltern. No Sex, no Waschen, no Kochen, no Putzen und bis auf weiteres Vollmacht über die Finanzen.

Einfach wird das nicht werden. Doch Alt-Feminist Aristophanes hatte volles Zutrauen in die Kraft holder Weiblichkeit: «Wild unbändig wie die Weiber ist kein Tier auf Erden mehr, / unbezwingbar gleich dem Feuer, frecher als das Panthertier!»