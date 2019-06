Luzern ruft Klimanotstand aus

Die Jugendlichen forderten den Klimanotstand, weil die Politik die Wissenschaften ignoriert habe, sagte Rahel Estermann (Grüne). Die Jugend fordere ein Zeichen, dass die Politik sie gehört habe.

Michael Kurmann (CVP) sagte, mit der symbolischen Ausrufung des Klimanotstands zeige das Parlament Respekt gegenüber der Klimabewegung. Ruedi Amrein (FDP) sagte, der Vorstoss von CVP und FDP sei ein Gegenvorschlag zu dem der Grünen. Die Ökologie sei wichtig, aber auch die Ökonomie und das Soziale. Auch solle mit Begriffen wie «Notstand» nicht fahrlässig umgegangen werden.

Ein Zeichen zum Handeln setzen

Sara Muff (SP) sagte, es sei gerechtfertigt, den Klimanotstand auszurufen, denn es streiche die Priorität des Anliegens heraus. Michèle Graber (GLP) sagte, mit dem Klimanotstand könne das Parlament ein Zeichen zum Handeln setzen.

Regierungsrat Robert Küng plädierte vergeblich dafür, beide Forderungen nach einer Ausrufung des Klimanotstandes abzulehnen. Aufgabe des Regierungsrats sei Sachpolitik. Die Ausrufung eines symbolischen Akts bringe den Kanton nicht weiter. Das Parlament genehmigte das Postulat der CVP und FDP mit 87 zu 23 Stimmen. Das Postulat der Grünen für die Ausrufung des Klimanotstandes wurde zwar auch erheblich erklärt, aber nur teilweise und mit 72 zu 37 Stimmen.

Der Klimanotstand war bereits in verschiedenen anderen Kantonen ausgerufen worden. Unter anderem im Kanton Waadt, in der Stadt Basel, in Olten und in Delsberg JU. Auch im Kanton Zürich und im Kanton Zug soll der Klimanotstand ausgerufen werden. Die Parlamente überwiesen entsprechende Vorstösse von linker und grüner Seite. Weltweit erklärten über 300 Städte den Klimanotstand.

Luzern will CO 2 -Abgabe auf Flugtickets

Der Kantonsrat Luzern sprach sich an der Klima-Sondersession auch für eine steuerliche Verteuerung des Fliegens aus. Er hat eine Motion für eine Kantonsinitiative, die eine CO2-Abgabe auf Flugtickets forderte, teilweise überwiesen.

Das Kantonsparlament lehnte zwar eine Motion von Andreas Hofer (Grüne) mit 69 zu 40 Stimmen ab. Eine Motion von Priska Wismer (CVP) dagegen wurde mit 70 zu 39 Stimmen überwiesen, wenn auch nur teilweise.