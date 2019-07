Lotsen-Urteil: Rega-Chef fordert Gesetzesänderung

Internationale Aviatiker fürchten um die Flugsicherheit, weil in der Schweiz ein Lotse verurteilt worden ist. Das Urteil des Bundesgerichts gegen einen Mitarbeiter von Skyguide sorgt in der Luftfahrtbranche über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen. Dabei geht es um die sogenannte Just Culture. Sie ermöglicht, dass Lotsen, Crews oder Techniker Zwischenfälle melden, die sie verursacht oder entdeckt haben. Und zwar ohne die Gefahr, bestraft zu werden – es sei denn, sie hätten grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt.