Linke Machtdemonstration bei Wahl in der Stadt Genf

Keine und keiner der Kandidierenden hat am Sonntag die Wahl in die Genfer Stadtregierung im ersten Wahlgang geschafft. Sozialdemokraten und Linke haben allerdings die Nase vorn für den zweiten Wahlgang am 5. April.

Der Sozialdemokrat Sami Kanaan hat als einziger Wiederkandidierender der fünf Mitglieder im Conseil Administratif die meisten Stimmen geholt: 18'138. Er ist einer der insgesamt 16 Kandidierenden für die Exekutive der Rhonestadt. Kanaans Parteikollegin Christina Kitsos holte 16'798 Stimmen. Es folgen die beiden Grünen Fréderique Perler (15'140 Stimmen) und Alfonso Gomez (14'304 Stimmen).