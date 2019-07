Liechtensteins Aussenministerin abserviert

Am Ende fallen ihr gar die eigenen Leute in den Rücken. Einer nach dem anderen. Sie erzählen, weshalb sie ihre eigene Parteikollegin absetzen wollen. Es ist Dienstagabend, 17.45 Uhr im Landtagssaal in Vaduz, und Aurelia Frick – Regierungsrätin, Aussenministerin, Justizministerin, Kulturministerin von Liechtenstein – steht Minuten vor dem Misstrauensvotum. Das Misstrauen gilt ihr.