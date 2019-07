Liebe Schweiz: Bitte mehr Mut!

Die EU gibt sich unnachgiebig. Grossbritannien zeigt nun ebenfalls Härte. Und die Schweiz? Hier hat der Bundesrat den Entwurf zu einem Rahmenabkommen als «insgesamt positiv» eingeschätzt. Es brauche aber «Klärungen» bezüglich staatlicher Beihilfen, Lohnschutz und Unionsbürgerrichtlinie. Die Aussagen sind diffus. Was versteht die Regierung unter «Klärungen»?

In unserem Land geht die Angst vor Unsicherheit um. Und die Angst vor der Rache der EU, wenn die Schweiz das Rahmenabkommen nicht unterzeichnet. Die Haltung entspricht etwa der, die Ex-Staatssekretär Jean-Daniel Gerber gegenüber dem «Blick» kundgetan hat. Ohne Rahmen­abkommen, so Gerber, werde «eine Periode der Unsicherheit» kommen, bevor man sich wieder zusammenraufe und neu verhandle. «Das dauert allerdings Jahre. In dieser Zeit besteht Rechtsunsicherheit und die Gefahr der Diskriminierung.»

Unser Land muss sich nicht verstecken

Wer sich aber vor einem vertragslosen Zustand fürchtet, oder gar vor dem Verhandlungspartner, wird kaum ein gutes Resultat erzielen. Wer nicht bereit ist, Verhandlungen platzen zu lassen, wird erpressbar. In der Schweiz will dieses Rahmenabkommen, so wie es nun vorliegt, kaum jemand. Der Bundesrat müsste der EU klarmachen: Entweder das Rahmenabkommen wird neu ausgehandelt, oder es gibt kein Rahmen­abkommen. Sicher, die Briten haben mehr Gewicht als die Schweizer.

Doch unser Land muss sich nicht verstecken. Allfällige Nadelstiche Brüssels muss man aushalten können. Die Schweiz ist der drittgrösste Handelspartner der EU. Diese wird sich hüten, einen Wirtschaftskrieg vom Zaun zu brechen.

Boris Johnson zeigt Mut. Er stellt sich dem Machtanspruch Brüssels entgegen. Man wünscht sich zum Nationalfeiertag, dass Bern sich davon eine Scheibe abschneidet.