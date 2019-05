Lauber muss als Zeuge vor Gericht antraben

Bundesanwalt Michael Lauber und der Staatsanwalt Patrick Lamon sind Freitag als Zeugen vorgeladen. Dem Angeklagen wird mehrfache Vorteilsnahme vorgeworfen. So sollen die russischen Behörden dem ehemaligen Angestellten der Bundeskriminalpolizei, der eng mit der Bundesanwaltschaft (BA) zusammenarbeitete, Hotelkosten und eine einwöchige Bärenjagd auf Kamtschatka bezahlt haben. So lautet jedenfalls der Vorwurf der Bundesanwaltschaft an ihren ehemaligen Arbeitskollegen.