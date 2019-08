Kronzeugin der Tabakfreunde arbeitete für einen Tabakkonzern

Dieses Gutachten soll zur politischen Waffe werden. Rechtsanwalt Urs Saxer führt darin aus, weshalb der Plan der ständerätlichen Gesundheitskommission, die Tabakwerbung strenger zu regeln, verfassungswidrig sei. Mitte August hatte die Kommission das Tabakproduktegesetz verschärft mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Neu soll es zum Beispiel verboten sein, in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet für Tabakprodukte zu werben; bereits untersagt ist das heute erst in Radio und TV. Der Ständerat berät die Vorlage in zwei Wochen.