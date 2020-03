Krebspatientin muss Maske mit Bostitch flicken

Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), sagte in der «Arena» des Schweizer Fernsehens, der Vorrat an Masken reiche für drei Monate. Warum nach rund sechs Wochen Pandemie die Masken schon knapp werden, beantwortete das BAG gestern nicht. Eine Anfrage an die Kommunikationsabteilung der Armee wird an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz weitergeleitet. Dort ist zu erfahren, dass die Armeeapotheke laufend Masken aufkaufe. Das deutet darauf hin, dass die Vorräte für drei Monate gar nie vorhanden waren.

Und was macht nun A.N.? Zu Hause brauche sie keine Masken, solange alle um sie herum gesund seien. «Ich darf aber nicht in geschlossene Räume mit Leuten, da ich mir dort etwas einfangen könnte», sagt sie. Sie bitte ihr Umfeld, ihr zu helfen, damit sie nie in einen Laden zum Einkaufen gehen müsse. «Man fühlt sich ausgeliefert», sagt A.N., «und ja, ich habe Angst, angesteckt zu werden.» Gefährlich wäre für A.N. nicht nur das Coronavirus, sondern auch irgendeine andere Infektion. Am Mittwoch müsse sie wieder ins Spital, erzählt sie. Sie betont, dass die Betreuung hervorragend sei. Für den Weg dahin werde sie wohl wieder die reparierte Maske von letzter Woche brauchen. «Aber dann frage ich im Spital wieder, ob ich eine neue Maske bekomme.»

*Name der Redaktion bekannt.