Kinder lernen im Lastwagen schwimmen

In Arosa lernen Schulkinder dort schwimmen, wo andere Ferien machen: im Viersternhotel Sunstar. Auch in Emmetten und Hergiswil, zwei Nidwaldner Gemeinden, machen die Schüler ihre ersten Züge in Hotelpools. Und im luzernischen Hochdorf gehen die Kinder für den Schwimmunterricht in den See – auch wenn dieser nur 18 Grad warm ist.