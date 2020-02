«Ich habe keine Präferenz – ich will nur den Erfolg»

Glauben Sie an Gott?

Die Frage war nur schwer verständlich, walliserdeutsch halt, doch das spielte keine grosse Rolle. Wichtiger war der Ton. ­Getragen, feierlich, gross.

So wie die Antwort von Beat Rieder. Natürlich glaubt der ­Walliser Ständerat an Gott. Wäre er sonst bei der CVP? Ein Ja mit Ausrufezeichen. Andächtig, sakral fast, wirkte danach die Stimmung im Aufnahmestudio des «Walliser Boten». Beat Rieder gab dort vor einer Woche in einem Videointerview seine Meinung als «einfaches Mitglied der Partei» kund.