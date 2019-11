«Heute kann man sich auch ohne Papizeit arrangieren»

Doch nun gibt es womöglich eine Referendumsabstimmung. Ein bürgerliches Komitee aus SVP, CVP und Jungfreisinnigen hat in Bern an einer Medienkonferenz unter dem Titel «Immer mehr Lohnabzüge von allen für Gratisferien von wenigen» darüber informiert. Dabei

Nationalrätin Diana Gutjahr von der SVP eröffnete die Medienkonferenz und warnte vor weiteren Kosten für die Allgemeinheit, wenn nur die Väter davon profitieren können. Das Komitee stehe noch am Anfang, man sammle nun Geld und werde eine Low-Cost-Unterschriftensammlung betreiben.

Die Stadtzürcher Gemeinderätin Susanne Brunner (SVP) sagte, dass es um AHV und IV schlecht stehe und die Gesundheitskosten explodieren. Anstatt diese Probleme abzuarbeiten, beschliesse das Parlament zusätzliche Lohnabzüge für alle. Das sei absolut unverantwortlich. Die bestehenden Sozialwerke sollten stabil gehalten werden, eine zusätzliche Sozialversicherung sei jetzt nicht gegeben. Auf die Frage, ob im Slogan «Gratisferien für wenige» auch Mütter gemeint seien, die jetzt bereits eine bezahlte Absenz erhalten, antwortete Brunner ausweichend. Es gehe hier nur um die Väter, die Mütter seien nicht Thema des Referendums.

«Immer mehr Abgaben»

Patrick Eugster, Vizepräsident der Jungfreisinnigen Zürich, fand es bedenklich, dass die Steuerbelastung immer höher werde. Andere Länder hätten die Schweiz längst überholt und es sei kein Ende in Sicht. Und nun sollen weitere Abgaben folgen. Und mit Adoptionsurlaub und Elternzeit ständen schon die nächsten Projekte in der Pipeline. Auch wenn es nur ein kleiner Abzug sei, läppere sich das zusammen. In den letzten Jahren habe es eine Anspruchsmentalität gegenüber dem Staat gegeben, bei der jeder möglichst viel vom Staat profitieren will.

Arthur Loepfe, Alt-CVP-Nationalrat aus Appenzell-Innerrhoden, erklärte, dass er als Politiker für die Mutterschaftsversicherung war. Aber Familienbetreuung sei eine private Sache. Heute gebe es mehr Flexibilität am Arbeitsplatz, weniger Arbeitsstunden und somit hätten die Familien heute bessere Optionen als früher, es sei einfacher, Lösungen zu finden. Heute könne man sich arrangieren. Die Forderung nach immer mehr öffentlichen Leistungen seien endlos und nie genug. Die immer höheren Lohnabzüge und die höhere Mehrwertsteuer führten zu einer zunehmenden Überforderung, auch von Familien. Irgendwann müsse diese Entwicklung gestoppt werden. Väter und Mütter müssten einen Arbeitsplatz haben und die Rahmenbedinungen dafür verschlechterten sich dauernd.

Gewerbe- und Arbeitgeberverband sagten ab

Susanne Brunner hatte gleich nach der Schlussabstimmung im Bundesparlament vom 27. September nach Allianzpartnern für ein Referendum gesucht. Zunächst sah es aus, als erhielten sie keine Unterstützung. Der Schweizerische Gewerbeverband sowie der Arbeitgeberverband sagten der SVP ab, nachdem Parteipräsident Albert Rösti bei ihnen für ein gemeinsames Referendum geworben hatte.

Nun ist eine Allianz doch zustande gekommen, unter mindestens indirekter Mitwirkung des Gewerbeverbands. SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr ist Vizepräsidentin des Gewerbeverbands Thurgau.