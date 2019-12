Herr Noser, spielen Sie mit dem Feuer?

Herr Noser, mit dem Gegenvorschlag riskieren Sie, dass sich das Volk für ein Gesetz ausspricht, das sehr einschneidend für die Wirtschaft ist. Spielen Sie mit dem Feuer?

Gar nicht. Das Volk wird die Initiative klar ablehnen.

Weshalb sind Sie sich da so sicher? Die Umfragewerte für ein «Ja» sind hoch.

Das Initiativkomitee verbreitet Unwahrheiten. Auf ihrem Flyer ist ein Bild einer Mine zu sehen, die es seit 100 Jahren in Peru gibt. Den Kindern dort soll es schlecht gehen. Es wird suggeriert, die Rohstofffirma Glencore betreibe die Mine schon immer. Was das Initiativkomitee jedoch verschweigt: Die Mine gehört Glencore erst seit zwei Jahren. Und sie wollen eine Sanierung. Somit wird nur die halbe Wahrheit verkündet und die Schweizer Wirtschaft schlecht behandelt. Wenn man mit der Moralkeule kommt, muss man an eigene Argumentation hohe Ansprüche stellen. Die Schweizer Wirtschaft hat nichts zu verstecken. Es ist wichtig, dass wir das mit der Bevölkerung diskutieren.