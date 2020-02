Heilige Höchstarbeitszeit

Die Liberalisierungsgegner haben gewichtige Argumente. Der Arbeitsstress sei schon heute gross, sagte Graf, Präsident der Gesundheitsför­derung Schweiz. Er zitierte den sogenannten Job-Stress-Index, nach welchem der Anteil Überforderter 2018 auf 27 Prozent gestiegen ist. Der Index misst das Verhältnis von Ressourcen und Belastung.

Der Luzerner verwies auch auf die Gesundheitskosten seines Kantons: Die Kosten in der Psychiatrie haben seit 2012 um 63 Prozent zugenommen, mehr als doppelt so stark wie jene für die nicht psychiatrischen Spitalbehandlungen. Das stehe zweifellos in Zusammenhang mit der Belastung am Arbeitsplatz.

Digitalisierung birgt Leistungsdruck

Das mag stimmen. Nur: Höchstarbeitszeiten schaffen keine Abhilfe. Schliesslich hat sich die Situation trotz des geltenden, restriktiven Arbeits­gesetzes derart ungünstig entwickelt. Die Volksgesundheit hängt nicht davon ab, ob die tägliche Arbeitszeit auf 8 und die wöchentliche auf 45 Stunden beschränkt ist. Der Stress hat andere Ursachen: Angst, nicht zu genügen, mangelnde Wertschätzung durch Vorgesetzte, überhöhte Erwartungen und fehlender zwischenmenschlicher Austausch. Der Job-Stress-Index weist noch eine weitere Grösse aus: die emotional Erschöpften. Auch ihr Anteil steigt. Mittlerweile ist ein Drittel der rund 5 Millionen Erwerbstätigen in der Schweiz emotional erschöpft.

Heute fürchtet man sich vor dem sozialen Abstieg.

Einer der wichtigsten Stressfaktoren ist die Digitalisierung. Sie bringt eine horrende Geschwindigkeit in unseren Alltag und eine hohe Belastung. Zwar sind viele Arbeitnehmende durch die zunehmende Mobilität freier und können Beruf, Familie und Freizeit dadurch besser vereinbaren. Doch dieser Effekt ist tückisch. Denn das schnellere, einfachere und effizientere Arbeiten führt zu steigender Produktivität und zu noch mehr Leistungsdruck.

Mehr Tempo heisst ausserdem auch mehr Oberflächlichkeit, weniger Sorgfalt, mehr Fehler, mehr Ärger, mehr Aggressivität. Eine weitere Folge der Digitalisierung: Wo früher Präsenz gefragt war, gibt es heute Leistungsvereinbarungen – und die Ziele sind oft unrealistisch hoch. Arbeitnehmende sagen aber nicht Nein, sondern opfern lieber ihre Freizeit, um mithalten zu können. Das macht krank.