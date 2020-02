Grüne wollen Klimazölle wie in der EU

Um zu verstehen, was beim Klimaschutz falschläuft, muss man sich beispielsweise mit Spargel beschäftigen. Das Gemüse wird sogar in der Hauptsaison aus Übersee eingeflogen. 1 Kilo Schweizer Grünspargel verursacht knapp 1 Kilo CO 2 . Kommt er per Flugzeug aus Peru, sind es 15 Kilo CO 2 – und trotzdem ist er preislich konkurrenzfähig.