Grimselstausee: Gericht lässt Umweltschützer abblitzen

Das Berner Verwaltungsgericht wies die Beschwerden von Umweltverbänden gegen eine allfällige Erhöhung der Grimselstaumauer ab. Das ausgeprägte nationale Interesse an der Nutzung und am Ausbau erneuerbarer Energien rechtfertigt laut dem Gericht die Eingriffe in die Landschaft. Dieses Urteil vom 21. Mai machten die Kraftwerke Oberhasli (KWO) am Montag publik. Der Entscheid kann noch an das Bundesgericht weitergezogen werden.