GA für 1000 Franken – so stehen die Chancen

Die Vergünstigung wäre markant. Für junge Menschen bis zum 25. Altersjahr soll das Generalabonnement (GA) in Zukunft höchstens 1000 Franken kosten. Das haben die Delegierten der Grünen Partei am Wochenende beschlossen. Heute bezahlen 16- bis 25-Jährige 2650 Franken pro Jahr. Einzig jene, die im gleichen Haushalt wie ein Erwachsener mit einem Basis-GA leben, kommen schon jetzt in den Genuss eines Preisabschlags auf 925 Franken.