Maurer in der Golfregion: Es geht um Milliarden

Geht er, oder geht er nicht? Nach langem Hin und Her ist klar: Bundespräsident Ueli Maurer reist doch noch nach Saudiarabien. Dies gab sein Finanzdepartement am Freitag bekannt. Schon am Samstag fliegt Maurer zunächst in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er den Premierminister trifft. Danach geht es weiter nach Riad. Dort wird Maurer am Montag vom saudischen König empfangen. Ausserdem finden Gespräche mit den Ministern für Wirtschaft, Finanzen und Handel statt.