Frauen profitieren, Topverdiener verlieren

Weil die Lebenserwartung steigt, wird es in der beruflichen Vorsorge je länger, je schwieriger, die gesetzlich garantierten Renten zu finanzieren. Schon seit Jahren wird deshalb dafür Geld verwendet, das eigentlich den aktiven Versicherten zustehen würde. Diese Umverteilung will der Bundesrat nun mit einer Reform der zweiten Säule bremsen. Den entsprechenden Beschluss fasste das Gremium an der Sitzung am Freitag. Es schickt den Kompromissvorschlag in die Vernehmlassung, auf den sich die Gewerkschaften mit dem Arbeitgeberverband geeinigt haben.