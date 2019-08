Frau wird mit Velo in Tür eingeklemmt, Zug fährt los

Am 27. Mai 2019, gut zwei Monate vor dem tödlichen Türunfall eines Zugbegleiters in Baden AG, ereignete sich eine brandgefährliche Einklemmsituation in Saint-Prex am Genfersee. Sie hätte ebenfalls fatal enden können.

Der Vorfall kommt erst jetzt ans Licht, weil die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust letzte Woche dazu einen fünfseitigen Untersuchungsbericht veröffentlicht hat.

Was ist passiert? Der Bericht schildert im Detail, wie eine Frau um 13 Uhr auf dem Bahnsteig in Saint-Prex in einen Regionalzug steigt, und zwar mit dem Velo. Doch die Türen schliessen sich, während sie noch am Einsteigen ist. Sie bleibt samt Velo zwischen den Türen stecken. Dann setzt sich der Zug langsam in Bewegung.